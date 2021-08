Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe documentaire 'Via con me' belicht Italiaanse artiest Het leven is 'wonderful' voor 84-jarige Paolo Conte

Door Bart Wijlaars

,,Ik wilde mijn liedjes alleen maar opnemen als een soort visitekaartje”, vertelt Paolo Conte.

In Italië heerst geen twijfel: Paolo Conte behoort tot de aller-, allergrootsten. De zanger, pianist en componist is inmiddels 84 en in de documentaire Via con me (It’s wonderful), op 8 en 10 augustus te zien in de bioscoop, wordt hij bedolven onder de mooiste loftuitingen. Zelf blikt hij ondertussen terug op een halve eeuw liedjes, concerten en gedachten.