Rob Lowe (56): fitter dan 30 jaar geleden

Rob Lowe als brandweercommandant in 9-1-1: Lone star. „Het is zo mooi om zo’n rol te mogen vervullen.” Ⓒ Foto FOX

Van een jonge wildebras in de wereldberoemde film St. Elmo’s fire, is Rob Lowe 35 jaar later een heroïsche brandweercommandant in de serie 9-1-1: Lone star. De acteur kruipt voor een tweede seizoen in de huid van commandant Owen Strand. En wordt herenigd met een voormalige tv-ex: Lisa Edelstein. „Er was nog steeds chemie tussen ons.”