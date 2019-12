Bridget Maasland betreurt uitspraak in zaak tegen De Telegraaf

De presentatrice had een schadevergoeding van 7500 euro en een rectificatie van het stuk geëist omdat volgens haar niets klopt van de roddel. Vrijdag bepaalde de rechter haar eisen niet toe te kennen. Wel stelde de rechter dat het artikel een inbreuk op de privacy van Bridget vormde. De presentatrice werd echter niet in haar gelijk gesteld omdat ’de vrijheid van meningsuiting, die zich ook uitstrekt tot (kwetsende) uitingen in de entertainmentpers’ volgens de rechter het zwaarst moet wegen.

De Vries laat weten dat Bridget wel blij is dat de rechter erkende dat de roddel met een korrel zout moet worden genomen. Of de presentatrice in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, weet ze nog niet. „We laten het eerst nog even bezinken.”

De Telegraaf schreef onlangs dat Bridget en André, die officieel een maand samen zijn, vijf jaar geleden op de bruiloft van Patty Brard al een gezellige nacht hadden beleefd. De presentatrice ontkende dat, terwijl hoofdredacteur Evert Santegoeds meerdere verklaringen van bronnen aanhaalde die het koppel hebben betrapt.