Dream School en Lego Masters gekwalificeerd voor Televizierring

In totaal zijn er vier kwalificatierondes, waarbij in elke ronde de vijf programma's met de meeste stemmen doorgaan. Eerder werden Beste zangers, Even tot hier, Expeditie Robinson, Het geheime dagboek van Hendrik Groen, The masked singer, 100 jaar jong, Als de brandweer, Bureau Burgwallen, Dienders en Over mijn lijk al gekwalificeerd.

In totaal maken 25 programma's kans op de felbegeerde prijs. Naast de vier rondes, worden er door de jury nog vijf wildcards weggegeven. Later wordt bekend gemaakt wanneer de uitreiking is.

De Gouden Televizier-Ring voor het beste tv-programma wordt al sinds 1973 uitgereikt. Vorig jaar ging Chateau Meiland er met de prijs vandoor.