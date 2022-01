Janet Jackson na Superbowl-schandaal: ’Justin Timberlake en ik zijn goede vrienden’

Jackson schrijft: „Eerlijk gezegd is deze hele zaak ontzettend opgeblazen. Natuurlijk was het een ongeluk dat niet had mogen gebeuren, maar iedereen zoekt iemand om de schuld te geven en dat moet stoppen.”

De zangeres vervolgt: „Justin en ik zijn heel goede vrienden en dat zullen we altijd blijven. We hebben elkaar een paar dagen geleden nog gesproken. We zijn verder gegaan en het is tijd voor alle anderen om hetzelfde te doen.”

Ophef

Het incident zorgde voor enorme ophef, met name richting Janet. Hoewel het Janets reputatie schaadde, kwam Justin er echter ongeschonden uit. Volgens Justin zit daar het probleem. „De industrie klopt niet. Het is ontworpen voor het succes van vooral blanke mannen. Als man in een bevoorrechte positie moet ik hierover spreken”, vindt de zanger. „Vanwege mijn onwetendheid, herkende ik het niet zoals het was toen het in mijn eigen leven gebeurde, maar ik wil nooit meer profiteren van het neerhalen van anderen.”