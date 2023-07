Madonna danst weer na ziekenhuisopname

„Door mijn lichaam te kunnen bewegen en een klein beetje te dansen, voel ik me de gelukkigste ster ter wereld! Dank aan al mijn fans en vrienden! Jullie moeten ook mijn gelukkige sterren zijn!”, schrijft de zangeres.

Ook feliciteert ze haar volgers met de 40e verjaardag van haar eerste album, getiteld Madonna. De plaat met daarop hits als Lucky Star, Borderline en Holiday kwam in juli 1983 uit.

Sinds de ziekenhuisopname, waardoor het Amerikaanse deel van haar wereldtournee uitgesteld moest worden, gaf de zangeres een aantal keer een update over haar gezondheid. Ook bedankte ze voor de steunbetuigingen en beterschapswensen. The Celebration Tour start nu in oktober in Europa. Voor Noord-Amerika worden nieuwe data gezocht.