Nieuwe klus voor Jan Versteegh

NPO 3 staat van 22 tot en met 26 augustus elke avond in het teken van nieuwe en vernieuwende programma’s. Dit jaar is er onder meer Quickest Quiz, de snelste quiz op aarde van BNN, komt NTR/VPRO met Puberdagboek over het puberbrein en is de virtuele fantasiewereld van Bram te volgen in het AVROTROS-programma Roze bril. Onder anderen Pepijn Gunneweg en Klaas van Eerden, Jan Kooijman, Jan Smit en Yes-R testen nieuwe programma’s.

3LAB, dat tot vorig jaar TV Lab heette, werd de afgelopen jaren gepresenteerd door Jelte Sondij. Hij nam die klus in 2013 over van Eva Jinek. Programma’s als Rambam, Streetlab en Padoem Patsss komen voort uit de experimenteerweek.