'Bieber ontkent weigering rol in homoscène'

Justin zou een rol aangeboden zijn als jonge popster in Uber Girl, een 'coming of age-film voor millennials'. De film is nog niet in productie, maar co-schrijver Pete O'Neill zou tegen Page Six hebben gezegd dat Bieber "alleen mee wil doen als de seksscène met hem en een van de achergronddansers uit het script wordt gehaald".

Pete zou ook graag willen dat Selena Gomez en Ariana Grande hun opwachting in de film zullen maken. Een woordvoerder van Justin heeft nu gezegd tegen Gossip Cop dat er 'geen waarheid' in dat verhaal zit en dat de wereldster 'nooit gesproken heeft' over een rol in de film.