Filmrecensie: ’Just mercy’ ✭✭✭

Ook de bezetting van de dodencellen in deze staat getuigt daarvan. Met de zaak van Walter McMillian (Oscarwinnaar Jamie Foxx) als schrijnendste voorbeeld.

McMillian is op basis van een rammelende getuigenis van een blanke gevangene veroordeeld voor de moord op een jonge vrouw. Terwijl de zwarte buren en familieleden die hem een waterdicht alibi verschaften, hardnekkig werden genegeerd. In de inspanningen van Stevenson om zijn zaak te laten herzien, heeft de gevangene daarom weinig fiducie. De tegenwerking van de nieuwe openbaar aanklager (Rafe Spall) en het intimiderende optreden van de politie lijken de advocaat en zijn rechterhand (Brie Larson) echter alleen maar meer te motiveren.

Kleurenblind

Het geëngageerde, op feiten gebaseerde Just mercy maakt duidelijk dat het Amerikaanse rechtssysteem in de praktijk verre van kleurenblind is. Regisseur Destin Daniel Cretton blijft daarbij keurig binnen de lijntjes van een conventioneel rechtbankdrama kleuren. Wel geeft hij zijn twee hoofdrolspelers daarbij alle ruimte om te excelleren. Dat doen ze dan ook.