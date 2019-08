Advocaat kan R. Kelly niet vinden

„Ik heb na zijn landing urenlang aan de telefoon gezeten met het Bureau of Prisons en gevangenissen in New York en Brooklyn”, schreef Anton volgens NBC New York in een brief aan de rechter. „Ik heb geprobeerd mijn cliënt te vinden, maar niemand wilde mij die informatie verstrekken.” Volgens Anton werd hij „niet erkend” als advocaat van Kelly en moest hij maar via internet achterhalen waar de zanger was.

Vanwege de zoektocht hebben Kelly en zijn advocaat minder tijd gehad om de hoorzitting voor te bereiden. Mogelijk is Kelly later bij de rechtbank, waarschuwt Anton. De 52-jarige zanger wordt om 10.30 uur, lokale tijd, verwacht bij de rechtbank. Over hoeveel vertraging hij mogelijk oploopt heeft Anton het niet in zijn brief.

Onschuldig

In tegenstelling tot Anton hadden journalisten minder moeite R. Kelly te vinden. NBC filmde de aankomst van de zanger op Teterboro Airport in New Jersey vanuit een helikopter. Te zien is hoe hij geboeid en gehuld in gevangeniskleding uit een klein vliegtuigje stapt en in een pick-uptruck wordt gezet op weg naar het Metropolitan Detention Center in Brooklyn.

Kelly wordt door de federale aanklager verdacht van een reeks zedendelicten. De zanger, die al jarenlang in verband wordt gebracht met seksueel misbruik van minderjarigen, pleit vrijdag hoogstwaarschijnlijk onschuldig. Ook is de verwachting dat de verdediging opnieuw vraagt Kelly op borgtocht vrij te laten.