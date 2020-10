Katja Schuurman verwijdert berichten op Instagram na commotie

„Mijn laatste twee posts heb ik verwijderd”, schrijft Katja woensdag in een nieuw Instagram-bericht. „Ik zette vraagtekens bij bepaalde coronamaatregelen die ons boven het hoofd hingen, omdat ze niet goed werden uitgelegd of omdat ze niet consequent waren. Nu de maatregelen - als ook de consequenties voor reguliere zorg - feiten zijn, wil ik eigenlijk maar één ding communiceren: laten we er samen voor gaan.”

Katja vindt een aantal maatregelen nog altijd onterecht, maar de meeste regels begrijpt ze wel. „En ja, ik ben het met onze president eens dat we onze energie niet teveel moeten steken in discussiëren, maar in het uitbannen van corona. Voor zover dat mogelijk is. Wat niet wegneemt dat we kritisch mogen blijven en vragen moéten blijven stellen. Om elkaar scherp te houden. En omdat ik nog steeds hoop op logisch en eerlijk beleid voor alle sectoren.”

Twee maten

Vorig weekend deelde de presentatrice dat er met de huidige coronamaatregelen met twee maten gemeten wordt, nadat het restaurant waarvan haar man Freek van Noortwijk mede-eigenaar is, zaterdag een officiële waarschuwing heeft gekregen.

Bekijk ook: Katja Schuurman woedend na officiële waarschuwing

Een woordvoerder van de politie liet maandag aan De Telegraaf weten ’verbijsterd’ te zijn over de verwijten die Katja op sociale media deelde. „Zij doen ook gewoon hun werk. We snappen allemaal dat mensen last hebben van de coronamaatregelen, daar hebben wij zeker bij de politie ook begrip voor. Maar als BN’er met veel volgers heb je ook een voorbeeldfunctie. Dan zouden wij het waarderen als de zaken eerlijk worden voorgesteld.”