Elliot Page had vlak na coming-out relatie met Kate Mara

De 36-jarige Page, die in 2020 bekendmaakte transgender te zijn, en Mara hadden gevoelens voor elkaar toen Page opnames had voor de film X-Men: Days of Future Past. „Ze had toen een vriendje, de mooie en getalenteerde Max Minghella”, aldus de acteur. Minghella steunde Mara echter bij het verkennen van haar gevoelens.

„Ik had nooit gedacht dat ik verliefd zou kunnen zijn op twee mensen en nu weet ik dat ik het kan”, zei Mara volgens Page tegen hem. „Dit was vlak nadat ik uit de kast kwam als gay. Het was een tijd van onderzoeken en ook van liefdesverdriet”, zegt Page. Hij viel naar eigen zeggen steeds op mensen die al bezet waren.

Page is nu nog steeds close met Mara. „Ik denk dat de liefde en zorg die we voor elkaar voelen iets heel speciaals is.”