Depp vertraagt scheiding volgens Heard

Dat schrijft TMZ dinsdag. Depp wil dat zijn ex een geheimhoudingsverklaring ondertekent voordat hij de documenten afstaat, maar dat vindt Heard belachelijk. Er zou instaan dat de actrice 100.000 dollar per keer zou moeten betalen als er financiële gegevens worden gelekt, zelfs als dat niet door haar toedoen is gebeurd. Daarom ziet zij het als een manier van Depp om het proces te vertragen.

Een ander probleem is de datum van de getuigenis van Heard. Depps team heeft 3 en 8 augustus voorgesteld, maar dan moet de actrice werken in Londen. Ze heeft aangeboden op zaterdag terug te vliegen naar Amerika, maar zijn mensen zouden niet in het weekend willen werken.

Depp en Heard gingen eind mei uit elkaar na een huwelijk van vijftien maanden.