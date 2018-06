Vader Lindsay Lohan bedreigt schoonzoon

De actrice en haar verloofde kregen afgelopen weekeinde flink ruzie. Buren belden de politie toen ze Lohan buiten haar appartement hoorden schreeuwen dat Tarabasov haar probeerde te wurgen. Ze belde zelf haar vader om haar verhaal te doen en die besloot zijn schoonzoon meteen te laten weten dat er met hem niet te sollen valt.

'Geef haar sieraden terug blutte nepperd of ik haal het uit je k*nt. Ik zal je vinden.' Maar ook: 'Kom hier en laat zien dat je een man bent.' Eerder liet hij al weten dat hij zijn dochter gelooft. "Ze zegt dat hij is vreemdgegaan. Ik denk niet dat ze dit zou zeggen als het niet waar is."

De Rus Tarabasov wilde tegenover TMZ niet ingaan op de kwestie.