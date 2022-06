Premium Het beste van De Telegraaf

Openhartigheid lijkt een ’moetje’ in Jaimie: In the Vaes lane Waar is de ’reality’ in nieuwe seizoen realityshow Jaimie Vaes?

Door Kitty Herweijer

Jaimie Vaes heeft een nare tijd achter de rug. Ⓒ Discovery+

Het was geen fijn jaar om Jaimie Vaes te zijn. Begin dit jaar was het hele land getuige van de gewelddadige ruzie tussen haar en haar toenmalige verloofde Jorik Scholten, bekend als rapper Lil Kleine. De camerabeelden van Lil Kleine die voor hun huis in Amsterdam zijn verloofde uit de auto trekt en met de autodeur op haar inbeukt, schokten het land. In de eerste aflevering van het derde seizoen van haar reality-serie Jaimie: in the Vaes lane lijkt Jaimie niet graag achterom te kijken.