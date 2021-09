Geen getuigenis van R. Kelly verwacht tijdens zijn misbruikzaak

De zaak tegen Kelly, die wordt verdacht van onder meer seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping, is inmiddels ruim een maand aan de gang. De afgelopen weken kwamen onder anderen vermeende slachtoffers van de zanger aan het woord. Ook zeiden meerdere mensen getuige te zijn geweest van wangedrag van de artiest.

De verdediging was maandag voor het eerst aan de beurt. Onder anderen een oude vriend van de zanger verklaarde in de rechtbank niet te hebben gezien dat Kelly vrouwen heeft misbruikt. De zanger ontkent alle beschuldigingen.

Einde in zicht

Het einde van de rechtszaak is wel in zicht. Naar verwachting gaat de jury eind deze week in beraad.

Wat de uitkomst in New York ook gaat zijn; de juridische problemen van Kelly zijn nog niet voorbij. Ook in Chicago loopt er een zaak voor soortgelijke aanklachten. Dat proces moet nog beginnen.