Myrthe Burger toont kracht van Danny Cruijff in ’14 de musical’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Johan Cruijff (gespeeld door Tobias Nierop) en zijn vrouw Danny (Myrthe Burger). Ⓒ Foto Ben van Duin

Achter elke man staat een sterke vrouw, zo luidt het gezegde. Maar in het geval van de Cruijffjes stond Danny toch vooral naast Johan. Tenminste, zo ziet actrice Myrthe Burger dat, sinds ze zich voor haar rol in 14 de musical wat meer in de spelersvrouw verdiepte. „Wat mij betreft verdient ze rehabilitatie, na alle shit die ze in het verleden over zich heen heeft gekregen. Ik hoop dat wij in deze voorstelling echt een ander beeld van haar kunnen laten zien.”