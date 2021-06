’Simon Cowell denkt na over verkoop van ’vervloekt’ huis’

In februari was Cowell nog begonnen aan een grondige verbouwing van het oude pand met zeven slaapkamers. De bekende Brit zou onder meer een 15 meter lang zwembad in de tuin willen aanleggen, compleet met bar, zonnestudio en tiptop beveiliging.

Bronnen meldden zondag echter aan The Sun dat Cowell het stulpje waarschijnlijk toch weer gaat verkopen. „Simon hield van het pand toen hij het kocht en wilde een aantal dingen aanpassen, maar hij lijkt zich te hebben bedacht. Hoewel het nog niet op de markt is, zal het waarschijnlijk zeer binnenkort wel weer in de verkoop gaan.”

Cowell kocht het huis in Zuidwest-Londen in 2018 van miljardair Christopher Levett. Hij beweerde dat het zou spoken in het huis nadat hij jaren geleden naar eigen zeggen de ziel van Antinoüs, de mannelijke minnaar van de Romeinse keizer Hadrianus, via een standbeeld naar binnen had gebracht. Levett claimde onverklaarbare geluiden te horen, zelfs nadat hij het beeld later naar het museum had teruggebracht.