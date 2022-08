De Lama’s na veertien jaar terug op het scherm: ’Ouderwetse gezelligheids-tv’

Premium Het beste van De Telegraaf

Estavana Polman speelt mee met TAFKAL. Ⓒ Tom Cornelissen

Het was begin deze eeuw een van de populairste vrijdagavondprogramma’s op de Nederlandse televisie: De lama’s. The artists formerly know as the lamas – kortuit TAFKAL – zijn afgelopen tijd door het land getrokken met een theatertour. Nu keren ze als groep terug op het scherm. Dit keer niet op de beeldbuis maar op streamingsdienst Videoland. Een uitgelezen kans om simpelere tijden terug te brengen naar de kijker, zeggen Patrick Lodiers, Tijl Beckand en Ruben Nicolai.