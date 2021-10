Vijfde (!) scheiding voor voetballegende Lothar Matthäus

Met niet zijn vrouw Anastasia, maar een jonge, vooralsnog onbekende brunette aan zijn zijde, werd de nog immer topfitte Lothar Matthäus deze week op het strand van Mykonos zoenend gefotografeerd door paparazzi. Navraag van Bild leert dat de oud-international al sinds begin dit jaar niet meer getrouwd is met de moeder van zijn zoon Milan (7).

„Tot nu toe heeft niemand ons ernaar gevraagd”, vertelt Matthäus aan de Duitse boulevardkrant. „Op een gegeven moment realiseerden we ons dat we niet meer dezelfde interesses hadden en dat we te ver uit elkaar waren gegroeid. De rest is privé waar niemand iets aan heeft. Er is geen sprake van ruzie, woede en er zijn geen andere partners in het spel.”

Nieuwe vlam

De libero benadrukt dat zijn inmiddels Russische ex-echtgenote en hij nog steeds bevriend zijn en het goed met elkaar kunnen vinden. „Het belangrijkste voor ons is dat Milan het goed doet. En dat is alles wat wij erover kwijt willen.”

Maar wie is dan die knappe brunette met wie hij zijn vakantie op het Griekse eiland doorbrengt? „We kennen elkaar pas een paar weken. Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen.” Ook haar naam wil Matthäus niet noemen. „Nog niet.”

Vrijgezel

Ook Anastasia, die de naam van de beroemde voetballer heeft aangehouden, heeft de vakantiefoto’s onder ogen gekregen. Daarover zegt ze tegen Bild: „Natuurlijk had ik graag gezien dat onze scheiding niet op deze manier was verlopen. Maar, zo is het. Lothar was meer dan een halfjaar vrijgezel. Hij is vrij en kan doen wat hij wil. Het is oké met mij, ik ben oké.” In het leven van Anastasia is er vooralsnog geen ruimte voor een nieuwe man. „Nee, ik ben vrijgezel en heb geen haast.”

Lothar en Anastasia stapten op 15 november 2014 met elkaar in het huwelijksbootje. De beste voetballer van 1990 was eerder getrouwd met Sylvia (61), Lolita (60), Marijana (50) en Liliana (33). Uit die huwelijken kreeg hij dochters Alisa en Viola en zoon Loris.