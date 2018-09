Rob Kardashian verwijdert foto's verloofde

En dat terwijl Rob enkele dagen terug nog een foto van haar plaatste. "Mijn baby is zó mooi", was zijn tekst bij het kiekje. Mirror denkt dat het fout is gegaan toen Rob enkele 'verdachte berichten' vond op de telefoon van Blac.

Ineens volgden ze elkaar niet meer op Instagram, maar dat heeft Blac inmiddels al teruggedraaid. Rob volgt zijn verloofde echter nog steeds niet.

De broer van Kim, Kourtney en Khloé haalde al eerder dit 'geintje' uit. Afgelopen maart verwijderde hij ook al alle foto's van zijn account. Later reageerde hij op het social medium. "Chy en ik zijn niet uit elkaar. Maar we denken dat het een stuk gezonder is als we onze relatie veel meer voor onszelf houden. Het is onmogelijk een positieve relatie te hebben met zoveel negativiteit van de media en outsiders en we hopen dat iedereen dat respecteert."

Vooralsnog hebben de twee nu nog niet gereageerd.