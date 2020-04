EO en Leger des Heils in actie voor sekswerkers

De actie maakt deel uit van de EO Metterdaad-campagne Corona raakt ons allemaal. „Het helpt mensen in de prostitutie enorm als ze financiële steun krijgen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien”, zegt hoofdredacteur Maarten Vermeulen van BEAM. „Denk hierbij aan onderdak, eten, een telefoonkaart of een treinkaartje.”

De inzamelingsactie begon maandag en loopt tot en met vrijdag. De teller stond aan het begin van de middag op ruim 9000 euro. Dagelijks om 16.00 uur wordt de tussenstand bekendgemaakt. Het Leger des Heils zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt en brengt de hulpbehoevende prostituees in beeld.

Volgens de EO is bij ruim honderd sekswerkers sprake van acute nood. Ze kunnen door de coronacrisis niet meer werken en krijgen geen uitkering.