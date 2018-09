Kinderen vinden Will Smith eindelijk cool

Will vertelt hoe Jaden (18) en Willow (15) hem voorheen nooit erg stoer vonden. ''Het maakt niet uit hoe cool je denkt dat je bent, je kinderen vinden je stom'', aldus de acteur. ''Dit is de eerste keer dat ze mij eens echt cool vinden. Ik weet niet wat het is, maar het idee van de Suicide Squad en de cast spreekt tot de verbeelding.''

Hoe het ook zit, Will is blij met zijn nieuwe stoere status. ''Dus mijn kinderen doen wat ik zeg, in ieder geval voor de komende maanden'', lacht de acteur.

Smith kruipt in Suicide Squad in de huid van slechterik Deadshot. Hij schittert naast onder anderen Jared Leto en Margot Robbie. De nieuwe DC Comics-film draait vanaf augustus in de Nederlandse bioscopen.