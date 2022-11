Inge de Bruijn maakt acteerdebuut in internationale actiefilm

Dat nieuws deelt zij donderdag op Twitter. De Bruijn plaatst een foto waarop zij te zien is met acteur Ron Smoorenburg. „Best trots dat ik mag vertellen dat ik een piepklein rolletje mag spelen in een internationale film. Vond het heel spannend en leuk om te mogen doen!”, schrijft ze.

De Bruijn is in de film te zien als politieagent Sonia Gallini. In een interview met Shownieuws vertelt de oud-atleet dat zij ook een wapen droeg tijdens de opnames. „Ik moest meteen denken aan Alec Baldwin”, bekent de kersverse actrice. „Die op de set van de film Rust de cameravrouw doodschoot. Ik heb wel een paar keer gevraagd: is hij leeg, is hij leeg?!”

Out for Vengeance vertelt over sergeant Alan (Salar Zarza) die onterecht wordt verdacht van een moord die plaatsvindt in zijn appartementencomplex. Op de vlucht voor de politie komt Alan op het spoor van een Oost-Europese misdaadorganisatie. De film is geregisseerd door de Koerdisch-Iraanse regisseur Salar Zarza. Het is niet duidelijk wanneer de film uitkomt en of hij in Nederland te zien zal zijn.

Wel is er al een sequel gepland, meldt de website IMDB. Het is niet bekend of Sonia Gallini, het personage van De Bruijn, terugkeert in het vervolg.