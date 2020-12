Dionne Warwick (79) snapt niets van hedendaagse artiestennamen

„Hoi, Chance the Rapper. Het is overduidelijk dat je een rapper bent, maar waarom heb je dat in je artiestennaam gezet? Ik blijf er maar aan denken”, schrijft Warwick. „Ik ben nu Dionne the Singer”, voegt ze eraan toe, voordat ze toegeeft dat Chance’s laatste nummer met Justin Bieber, Holy, momenteel haar favoriete nummer is.

De 27-jarige Chance the Rapper (echt naam: Chancelor Bennett) reageerde verrast op de tweet van de soulzangeres. „Sorry, ik ben totaal verrast dat u weet wie ik ben. Dit is geweldig”, antwoordt hij, zonder een verklaring te geven voor zijn artiestennaam. „U mag me noemen hoe u wil, mevrouw Warwick. God zegene u.”

„Natuurlijk weet ik wie je bent. Jij bent dé rapper. Laten we samen rappen”, reageert Dionne weer, waaruit valt op te maken dat ze openstaat voor een samenwerking. „Ik stuur je een bericht.”

Warwick richtte daarna haar pijlen op de dertigjarige wereldster The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye). „The Weeknd is de volgende. Waarom? Het is niet eens goed gespeld!”, tweette ze, alvorens te zeggen dat ze iedere artiest met ’the’ in de naam aan de mouw wil trekken. „Ik kom jullie halen”, grapt ze. „Ik heb antwoorden nodig.”