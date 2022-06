Linda de Mol geniet van stedentrip in Londen

„Citytrips are the best”, schrijft Chelsey bij een reeks foto’s. Op een van de kiekjes die Julians vriendin heeft gedeeld, is ook Linda te zien.

Bewogen jaar

Linda de Mol heeft een bewogen jaar achter de rug. Begin dit jaar legde ze al haar werkzaamheden neer, nadat bekend werd dat haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag achter de schermen bij The Voice of Holland.

„Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet”, liet ze destijds weten. „Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.”

Linda legde haar werkzaamheden voor haar tijdschrift LINDA. ook neer. Wanneer ze daar weer aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Tot die tijd verschijnt ze ook niet op de cover van het blad. De presentatrice heeft haar tv-werkzaamheden inmiddels wel weer opgepakt.