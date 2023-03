Schrijfster Esmée Schenck de Jong (31) onverwachts overleden

Haar debuutbundel Omdat Mijn Lichaam Het Wil kwam in januari uit. In het boek schrijft zij over haar ongebreidelde seksleven. Uitgeverij Prometheus prees het werk als een ’taboe- en genrevrij boek’. In gesprek met de Belgische krant De Morgen stelde Schenck de Jong dat door de MeToo-beweging ’seks een beladen onderwerp is geworden en het een minder positieve connotatie kreeg’. Zij stelde haar verhalen te zien als een ’viering van het leven en de lust’. Het boek kreeg recent een tweede druk.

Schrijfster Esmée Schenck de Jong is onverwachts op 31-jarige leeftijd overleden. Uitgeverij Prometheus heeft vrijdag een bericht daarover op de website Hebban bevestigd. Over de doodsoorzaak doet haar familie geen mededelingen.

Haar debuutbundel Omdat Mijn Lichaam Het Wil kwam in januari uit. In het boek schrijft zij over haar ongebreidelde seksleven. Uitgeverij Prometheus prees het werk als een "taboe- en genrevrij boek". In gesprek met de Belgische krant De Morgen stelde Schenck de Jong dat door de MeToo-beweging "seks een beladen onderwerp is geworden en het een minder positieve connotatie kreeg". Zij stelde haar verhalen te zien als een "viering van het leven en de lust". Het boek kreeg recent een tweede druk.

De schrijfster zat ook in de jury die elk jaar de Zilveren en Gouden Penseel uitreikt voor de meest indrukwekkende geïllustreerde kinderboeken. Ook schreef Schenck de Jong voor VICE en de Volkskrant.

Boekenkoepel CPNB prijst in een reactie de overleden auteur "als een bijzondere, kleurrijke, gepassioneerde en inspirerende vrouw. We zullen haar bevlogenheid en persoonlijkheid missen." De uitvaart vindt volgende week plaats in Den Haag.