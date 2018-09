Drama Amsterdam bij zus Fajah Lourens

„Een familie drama lijkt altijd zo ver weg! Vaak heb ik mijn tranen laten lopen bij het zien van dergelijk nieuws. Ik had nooit durven denken dat wij ooit zelf zo iets zouden meemaken. Helaas zijn wij gister ons lieve kind, neefje, kleinkind verloren. De afgelopen twee maanden heb ik bijna dagelijks mogen genieten van mijn heerlijke neefje Elfin die samen met mijn zusje bij ons woonde. Helaas blijft zijn bedje nu leeg. Wij willen graag in alle rust dit verdriet een plekje geven en hoop dat dit wordt gerespecteerd.”

Bij de gebeurtenis sprong de vader (32) met de baby (11 maanden) in zijn armen uit het raam van een huis in Amsterdam Zuid. Later werd in de woning het levenloze lichaam aangetroffen van de moeder van de vader. Volgens de politie is zij ’door een misdrijf’ om het leven gekomen. De zus van Lourens wilde het kind ophalen bij zijn oma, maar kon de penibele situatie ontvluchten. De vader van de baby en Lourens’ zus waren al uit elkaar.

Fajah Lourens, die in het dagelijks leven ook dj Faya is, heeft haar werkzaamheden in ieder geval voorlopig stopgezet. „Ik zou vanavond draaien, maar heb al mijn bookingen afgezegd sorry”, meldt ze op het sociale medium.