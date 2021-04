Dit is de cast van The Sound of Music!

Ook na ruim 55 jaar is The Sound of Music nog steeds razend populair. Deze zomer zal de film uit 1965 opnieuw in een Nederlandse bewerking door het hele land te zien zijn. Ⓒ HH/ANP

Ook bij William Spaaij overheerst vooral een gevoel van: yes, we mogen weer! Aan Privé onthult de acteur dat hij samen met Francis van Broekhuizen en Stefan Rokebrand deze zomer te zien zal zijn in de musicalklassieker The Sound of Music. „Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik The Sound ga doen, gingen ze helemaal uit hun dak.”