Tiësto: nog te jong voor kinderen

“Iedereen neemt kinderen vroeg of laat, het hoort er eigenlijk een beetje bij”, zei Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto. “Op die manier sta ik er ook een beetje in. Al mijn vrienden hebben kinderen en zeggen dat het het mooiste is dat je ooit meemaakt. Maar ik vind mezelf eigenlijk nog steeds te jong voor kinderen.”

Tiësto is met Annika gelukkiger dan ooit. “We brengen heel veel tijd samen door”, zegt de dj, die zijn vriendin zo veel mogelijk meeneemt naar zijn shows. “Het gaat nooit vervelen. We hebben altijd lol samen en delen dezelfde interesses, ik ben eigenlijk nog nooit zo gelukkig geweest.”