Mail on Sunday mag in beroep in privacyzaak Meghan

De rechter bepaalde eerder dat de Mail on Sunday op de voorpagina een verklaring moest plaatsen met verontschuldigingen aan de hertogin van Sussex. De rechter stelde vast dat de krant met de publicatie van een veelbesproken brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2018 haar privacy heeft geschonden. Ook is inbreuk gemaakt op haar auteursrecht, omdat voor de artikelen een groot en belangrijk deel van de brief werd gepubliceerd.

Bekijk ook: Meghan wint volledige zaak tegen Britse tabloid

Zolang de juridische procedure nog loopt, hoeft de Mail on Sunday nog geen excuses te plaatsen. Meghan stuurde de handgeschreven brief aan Markle, met wie ze nauwelijks nog contact heeft, na haar huwelijk in mei 2018. Daarin schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken.