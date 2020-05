Erik Mouthaan was inderdaad besmet met het coronavirus

„Een test heeft uitgewezen dat ik de antistoffen voor het coronavirus in mijn lijf heb”, aldus Mouthaan op Twitter. „Maar waar dat een paar weken geleden nog leek te duiden op immuniteit, wordt dat idee door artsen nu in twijfel getrokken. In elk geval is dus vastgesteld dat ik covid19 heb gehad.”

De verslaggever vermoedde in maart dat hij besmet was met Covid-19. Hij had alle symptomen van het virus, maar werd niet getest. „Ik ben aan het opkrabbelen na een periode van ziekte. Ik had volgens twee artsen waarschijnlijk Covid-19, maar dat is niet getest omdat mijn symptomen niet ernstig genoeg waren om in aanmerking te komen voor een van die schaarse tests”, schreef hij destijds op Twitter.