Muziek klinkt overal tijdens het internationale opera- en muziektheaterfestival O.

’Steefs O. Show’ was vorig jaar een hit; hier v.l.n.r. Valentina Tóth, Alex Klaasen, Brigitte Kaandorp en Steef de Jong. Ⓒ Salih Kilic

In een truckerscafé als Appie Happie in de Rotterdamse Waalhaven verwacht je niet direct dat er iemand in zingen uitbarst. Toch is dat precies wat er gebeurt in Truckstop Frau Man van Frau Bakker, een luisterrijk initiatief van actrice Gabby Bakker. Onder het genot van een truckersmaaltijd keert de bezoeker terug in de tijd, naar het WK ’74; de tijd van lang haar, caballero zonder filter en schijnbare tolerantie.