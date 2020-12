Sipke Jan Bousema in ziekenhuis: ’Drie dagen op de hartbewaking’

De uitslag van het onderzoek is gelukkig goed. „Een prachtig hart en mooie grote mannenvaten”, schrijft Sipke Jan op Facebook. „Klein bloedvat dat in plaats van rond het hart ín het hart loopt, verklaart mogelijk de uitkomsten op de hartfilmpjes.” De presentator wordt de komende tijd nog wel in de gaten gehouden.

Om herhaling te voorkomen besluit Sipke Jan om beter voor zichzelf te zorgen. „Ik weet nu dat ik bepaalde spanningen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar écht mag laten liggen, sommige personen écht mag loslaten (liefde = loslaten) en meer uit handen mag geven. En vooral: nóg meer naar m’n hart mag luisteren en dat mag volgen.”

Hij besluit: „Hard maken voor m’n eigen hart en rustig(er) verder.”