Tv-kok René Pluijm aangehouden door politie

Volgens de nieuwssite is het niet de eerste keer dat René Pluijm de maatregelen overtrad en is hij daar al vaker voor gewaarschuwd. Zaterdag voorzag hij gasten op zijn terras van eten en drinken. De tv-kok vertelt aan NH Nieuws dat hij uit emotie handelde. „Ik heb met de politie geworsteld omdat ik mijn zaak niet zomaar laat sluiten.” Volgens hem zou de politie verder ’zeer correct’ hebben gehandeld. „Ze waren heel vriendelijk tegen mij.”

De zaak van tv-kok René Pluijm aan de Halkade in de haven van IJmuiden werd zaterdag door de Velsense burgemeester Frank Dales gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Ⓒ anp

Op social media gaan echter beelden rond waarin hij zegt dat hij ’wordt geslagen’ en dat zijn ’arm bijna wordt gebroken’. „Ik word afgevoerd als een crimineel, omdat ik wat mensen te eten geef buiten.” Ondertussen is er een actie gestart om de boete voor René te betalen. Op Facebook laat Pluijm weten dat alles met hen in orde is en bedankt hij voor de ’bijval’. Veel mensen die hun steun betuigen, spreken ook hun onbegrip uit over de ’willekeur’ van de coronaregels en verwijzen naar de gemeente Rotterdam die picknicktafels buiten zette.

De tv-kok zou zich al sinds het begin van de crisis via zijn social media kanalen uitspreken over de maatregelen door het coronavirus en de ’eenzijdige sluiting van de horeca en het mkb’. „Het gaat om het levenswerk van mensen.”