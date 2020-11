Uit zijn eerdere roman Meisje zonder verleden kennen we de hoofdpersonen Cyrus Haven en Evie Cormac al. Hij een forensisch psycholoog in het Engelse Nottingham, zij een meisje met een zwaar getraumatiseerd verleden. Dit laatste is overigens iets waar zij elkaar in herkennen, want ook Haven heeft een fors trauma opgelopen in zijn jeugd.