Roddelblogger moet Cardi B 1,1 miljoen euro betalen wegens smaad en laster

In de rechtbank vertelde de rapper dat ze last had van angstaanvallen, depressieve gevoelens en zelfs overwogen heeft haar leven te beëindigen. Tasha beweerde in 2018 en 2019 dat Cardi een voormalige prostituee was en diverse soa's had opgelopen. Ook suggereerde ze dat Cardi's dochter mogelijk hersenafwijkingen had vanwege drugsgebruik van de muzikante tijdens de zwangerschap. Ook stelde Tasha dat Cardi haar echtgenoot had bedrogen.

Een jury achtte de roddelblogger schuldig, waardoor ze Cardi 1 miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen. De extra 250.000 dollar zijn voor medische kosten die de rapper heeft gemaakt.