’Expositie is een ode aan de zusters’ ’Vorm aan de Vecht’ geeft kleur aan sober nonnenklooster

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Maja Meijer en Nicole Uniquole in de tentoonstellingsruimte. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Schilderijen, gordijnen of bloemen, architect Jan de Jong moest er niets van hebben. In het klooster dat hij in 1966 in Maarssen ontwierp voor de Kanunnikessen van het Heilig Graf was opsmuk ten strengste verboden. De huidige eigenaresse van de priorij, Maya Meijer-Bergmans, houdt wel van een beetje kleur, schoonheid en luxe. Net als tentoonstellingmaker Nicole Uniquole. Samen realiseerden ze de expositie Vorm aan de Vecht. „Een ode aan de zusters.” Tussen Iris van Herpen en Jan Taminiau