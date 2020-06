Vanessa Bryant vraagt Amerikaans Congres om nieuwe helikopterwet

De weduwe van Kobe Bryant, die haar man en 13-jarige dochter Gianna in januari verloor vanwege een crash, zou ook graag zien dat de nieuwe veiligheidswet vernoemd wordt naar Kobe en Gianna. „Ik geloof dat er een kans is dat ze beide nog geleefd hadden als de helikopter uitgerust was met de juiste benodigdheden.”

Uit onderzoek van de Amerikaanse overheid bleek eerder deze week dat het ongeluk zeer waarschijnlijk veroorzaakt is door dichte mist, waarbij de piloot zijn oriëntatie kwijtraakte. Naast Kobe en Gianna kwamen nog zeven andere personen om het leven.