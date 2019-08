Zwangere Amber Rose slaat Slutwalk over

Op Instagram schrijft ze dat ze vorig jaar zo’n twintig vrienden heeft verloren, omdat het allemaal dieven, bedriegers, leugenaars of alcohol- en drugsverslaafden bleken te zijn. „Mensen weten dit misschien niet van mij, maar ik maak werkelijk nergens een probleem van. Ik begin geen ruzies. Ik gebruik geen drugs. Ik ben zo lief als maar zijn kan en mensen lopen constant over mij heen.”

Amber dankt God vervolgens voor haar nieuwe baby en haar fantastische man die haar door deze tumultueuze periode heen helpen. „Daarom heb ik tot nu toe zo weinig van mij laten horen tijdens mijn zwangerschap. Negativiteit wordt niet getolereerd, alleen positiviteit. Fuck neppe vrienden en hun rare situaties. Ik wil alleen met mijn familie en team zijn. P.S. daarom komt er dit jaar geen Slutwalk. Sorry, ik moet mijn energie en rust beschermen.”

Het model organiseerde in 2015 voor het eerst een Slutwalk, omdat ze vaak voor slet is uitgemaakt. Amber wilde hiermee de negatieve betekenis van het woord omdraaien door het zich toe te eigenen. Jaarlijks liepen duizenden mensen met haar mee. Ze is overigens niet de bedenker van de mars. De Slutwalk is in 2011 ontstaan nadat een Canadese politieagent studentes aanraadde zich niet als sletten te kleden om aanranding te voorkomen.