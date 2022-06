Jackass-ster Bam Margera twee weken na vermissing weer verdwenen

Twee weken geleden vertrok de 42-jarige Margera ook al uit de kliniek waar hij van de rechter moet verblijven. De tv-ster was toen weggegaan omdat hij het niet eens zou zijn met het beleid. Margera werd toen een paar dagen later gevonden in een hotel. Waarom hij de kliniek nu heeft verlaten, is niet duidelijk.

Margera kampt al jaren met verslavingen en zat vaker in afkickklinieken. Eerder dit jaar schikte hij nog een zaak tegen de makers van Jackass 4: Forever over zijn ontslag. Zij hadden hem gedwongen drie keer per dag een blaastest te doen, twee keer per week urine af te geven en geregeld zijn haarwortels te laten testen op het gebruik van middelen. Margera werd ontslagen nadat hij positief was getest op Adderall, een medicijn dat hij slikt vanwege zijn ADHD.