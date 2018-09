Miljuschka zou 'alleen al voor taart’ trouwen

Miljuschka, wiens huwelijk vorig jaar strandde, droomt naar eigen zeggen nog steeds van huisje, boompje, beestje. "De jurk, het feest, de taart, dat is echt nog wel iets dat ik nog een keer zou willen doen in mijn leven", zei ze tegen 100% NL.

Voor de presentatrice, die dit najaar bruidstaarten gaat proeven in het RTL 4-programma Ja, ik wil… een taart, is een bruiloft niet compleet zonder gebak. "Ik was laatst op een bruiloft van een vriendin en die had dus gewoon geen taart. Ja, dat kan echt niet. Ik heb er ook wel iets van gezegd. Zo van: wat is dit nou voor iets armoedigs, een taart hoort er toch gewoon bij hoor. Alleen daarvoor zou ik nog een keer willen trouwen.”