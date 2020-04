Bram Moszkowicz wil terug op tv in ’mooi programma om het recht te duiden’

De voormalig advocaat werd een terugkeer in de advocatuur ontzegd vorige week ontzegt, mede omdat er onvoldoende duidelijk is over de financiële situatie van Moszkowicz en om twijfels over zijn financiële integriteit. In de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild is Moszkowicz in elk geval open over zijn financiële intenties wat betreft zijn terugkeer op tv. „Ik zou bij Boulevard of een ander programma willen aanschuiven en daar hoeft helemaal geen vermogen tegenover te staan. Gewoon tegen normale betaling.”

Het liefst zou de gewezen advocaat dan een programma maken waarin hij ’op een leuke manier het recht zou kunnen duiden’. „De radio en televisie trekt mij en dat is altijd al zo geweest.”

Maar dan moet hij wel weer eerst gevraagd worden. „Nu kan het weer, want ik heb niets anders om me op te richten.” Aanbiedingen zou hij in principe genoeg krijgen, maar heeft hij de afgelopen tijd juist geweigerd, beweert hij. „Ik heb heel vaak nee gezegd in de afgelopen periode. Sterker nog: ik weet dat jij weet dat ik nee heb gezegd. Omdat ik ze daar bij het Hof niet kwaad wilde maken, van: ‘O, daar heb je hem weer, die Moszkowicz, die de publiciteit in gaat!’ Het heeft me dus ook nog geld gekost dat verzoek.”