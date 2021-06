Pasgeboren tweeling Ferri Somogyi ’eindelijk thuis’

Verhalen achter het nieuws

Hanne wil geen thuismoeder zijn: ’Ik werd gek’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Hanne Goeminne (34). Ze vertelt ons hoe het er financieel en huishoudelijk gezien aan toe gaat in haar huishouden.