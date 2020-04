Milow brengt onaangekondigd livealbum uit

Dream So Big Eyes Are Wide werd begin dit jaar opgenomen tijdens Milows concerten in Antwerpen en Amsterdam. Hij speelde toen met het Antwerp Philharmonic Orchestra in de Lotto Arena en Theater Carré. De zanger wist toen nog niet dat dit zijn laatste concerten voor onbepaalde tijd zouden zijn.

Op de plaat staan onder meer vijf nummers van Milows laatste studioalbum Lean Into Me en extra lange versies van zijn grootste hits Howling At The Moon en Ayo Technology.