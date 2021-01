Victoria Beckham verliet door Elton John de Spice Girls

„Weet je nog toen je jaren geleden naar een optreden van je goede vriend Elton John zat te kijken in Las Vegas? Hij zong het nummer Tiny Dancer alsof hij dat voor het eerst deed en toen realiseerde je je dat muziek zijn levenslust is. Dat was een belangrijk moment voor jou, omdat je besefte dat het niet jouw echte passie was, ook al vond je zingen en dansen leuk. Die dag begon je te bouwen aan je eigen dromen en besloot je de Spice Girls te verlaten”, aldus Victoria.

Het coronavirus zorgde voor zware tijden bij Victoria’s modebedrijf. „Het bouwen van een imperium vergt moed, passie en je moet tegen een stootje kunnen. Om dat ten tijde van een pandemie te doen was vrijwel onmogelijk. Je groeide en leerde van deze ervaring. Om moeder, echtgenote, vriendin en zakenvrouw tegelijkertijd te zijn vroeg om veel flexibiliteit. Maar je houdt wel van die hectiek en denkt altijd in mogelijkheden.”

De voormalige Spice Girl schreef de brief aan haar toekomstige zelf en blikte terug op 2020 en 2021. „Die jaren liggen inmiddels ver achter je, maar die lessen van toen heb je altijd met je meegenomen. Ik hoop dat je dit leest terwijl je lekker ergens op een bankje zit en omringd bent met de mensen van wie je houdt. Weet je nog dat je in die coronajaren heel veel met je familie samen was en jullie naar elkaar toe groeiden? Ik weet zeker dat je dat voor altijd zult koesteren.”