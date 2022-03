Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma (31) vindt daten ’verschrikkelijk en doodeng’

Liefst tien jaar was de 31-jarige Friezin samen met Erik Egberts, met wie ze sinds 2019 was verloofd. In de nieuwe Beau Monde vertelt Welmoed over de moeilijke periode die volgde na de breuk. „Ik moest echt opnieuw leren met mezelf te leven. Een beetje als zo’n kalfje dat wiebelend op eigen benen staat. Klinkt dramatisch, maar zo voelde het soms echt. Je moet dingen anders inrichten en wennen aan de nieuwe situatie.”

De presentatrice moest, zoals ze zelf zegt, „echt wennen aan het alleen zijn.” „Daar heb ik het wel moeilijk mee gehad. Sowieso is vrijgezel worden en zijn in een lockdown niet bepaald leuk. Natuurlijk, iedereen heeft het zwaar. Maar wat mij betreft mag er wel wat meer aandacht komen voor single zijn in een toch al eenzame tijd.

’Elke dag gehuild’

Als kersverse vrijgezel bracht Welmoed, samen met een vriendin, haar vakantie door op Curaçao. Maar daar werd ze wederom met haar neus op de feiten gedrukt. „We hadden het naar ons zin, maar toch moest ik elke dag huilen, als ik bijvoorbeeld stelletjes het fijn samen zag hebben. Dan dacht ik: oh ja, dit is nu mijn leven. Ik ben nu diegene die met een vriendin op vakantie is.”

Inmiddels staat de ’wederhelft’ van co-presentator Jort Kelder weer open voor de liefde, maar vindt ze daten vooralsnog „verschrikkelijk en doodeng.” „Het voelt zo onnatuurlijk om tegenover een wildvreemde te zitten en te gaan onderzoeken of je bij elkaar past. Laat mij maar lekker flirten in de kroeg. Ik ga wel goed op het spel van uitdagen en versieren. En ik hou van nieuwe mensen ontmoeten. Die paar maanden dat de kroegen open waren vond ik vrijgezel zijn eigenlijk wel heerlijk.”