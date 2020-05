Jeangu Macrooy: ’Ik had songfestival kunnen winnen’

„Ik ben niet enorm competitief, eerlijk gezegd. Mijn belangrijkste doel zou zijn precies het optreden te geven wat ik mijn hoofd had”, zegt Jeangu in Het Parool. „Maar ik heb bijna alle andere liedjes wel beluisterd, hoor. Volgens de bookmakers waren we de underdog. Maar ik had echt vertrouwen dat we iets moois zouden neerzetten. Als mensen dan door het scherm de universele emotie herkennen, had er best eens winst in kunnen zitten.”

Jeangu had met regisseur Hans Pannecoucke al een compleet plan liggen hoe Grow er op het songfestivalpodium uit had moeten zien. „De kracht van dat lied zat in de eenvoud en de langzame opbouw. We wilden die naakte kwetsbaarheid opbouwen naar iets hoopvols en euforisch. Ik zou in mijn eentje beginnen, later zouden ook de backing vocals het licht instappen. Maar goed, we zullen het nooit zien.”

Saai

Omdat Jeangu Grow niet mee mag nemen naar de volgende editie in 2021, zal hij een nieuw nummer moeten maken. „Ik probeer niet over de bestemming na te denken, maar weet wel dat het er aan het einde van het jaar moet zijn. En ik moet nog beginnen”, zegt hij. „Het moet in elk geval geen Grow, deel twee worden. Dat zou voor mezelf heel saai zijn. Ik hoop dat het straks natuurlijk komt, dat ik weer kan meeschrijven met de staat van mijn eigen leven of de wereld om me heen.”

De coronacrisis gebruikt Jeangu mogelijk als inspiratie. „Zou kunnen, ja. We moeten zien waar ik in mezelf urgentie ontdek om over te zingen. Als ik er te veel over na zou denken, kom ik uit bij thema’s als hoop, samen zijn en vertrouwen. Mooi natuurlijk, maar ik geloof dat het persoonlijke het beste werkt. Dat was met Grow ook zo.”