Twitter rouwt om jeugdicoon Aart Staartjes

Het is duidelijk dat de op 81-jarige leeftijd overleden acteur ook zoveel jaren na zijn dagelijkse optreden in Sesamstraat nog steeds de harten van de kijkers heeft gestolen. „Deze man maakt deel uit van de kindertijd en de herinneringen van ontzettend veel mensen”, schrijven mensen op Twitter. „Het is alsof we allemaal een familielid moeten missen.” „Het einde van een tijdperk”, vinden anderen dan ook. Velen noemen hem hun ’jeugdheld’. Anderen roemen hem omdat hij ’het mopperen tot een kunst verhief’. Ook wenst men zijn familie sterkte.

Schrijver Özcan Akyol noemt hem ’een van de bijzonderste mensen die ik in de mediawereld heb ontmoet’. „Echt heel verdrietig nieuws’. Claudia de Breij: „Adieu, grootse Aart Staartjes.”

De familie van Staartjes heeft zondagmiddag laten weten dat de acteur op 81-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van het auto-ongeluk dat hij vrijdag had in Leeuwarden.

Aart Staartjes werd onder meer door zijn rol in Sesamstraat de jeugdheld van velen Ⓒ ANP Kippa