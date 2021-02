70-jarige man gearresteerd voor dodelijke aanrijding vader Nicki Minaj

Charles Polevich wordt ervan beschuldigd te zijn gevlucht na het ongeluk. Ook zou hij hebben geknoeid met bewijsmateriaal. „Hij was zich absoluut bewust van wat er was gebeurd”, zei rechercheur Steven Fitzpatrick tijdens een persconferentie. „Hij stapte uit de auto, keek naar het slachtoffer, stapte in zijn auto en nam de bewuste beslissing om te vertrekken in plaats van het alarmnummer te bellen en om hulp te vragen. Hij ging naar huis en parkeerde zijn auto uit het zicht. Hij is zich terdege bewust van wat hij heeft gedaan.”

Hoewel meerdere mensen het ongeluk hebben zien gebeuren, was geen duidelijke beschrijving van de auto of bestuurder was. Polevich stapte woensdag zelf naar de politie nadat beelden van een bewakingscamera waren vrijgegeven. De man is inmiddels op borgtocht vrij. Wel is hij zijn rijbewijs kwijt, moest hij zijn paspoort inleveren en mag hij de staat niet verlaten.

Nicki Minaj heeft nog niet gereageerd op het overlijden van haar vader.